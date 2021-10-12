«س وج» كل ما تريد معرفته عن التنوع البيولوجي

يستعرض «الوطن» كافة المعلومات عن التنوع البيولوجي، والتي تشمل أهميته تغذية الإنسان والكائنات الحية، إذ إن أي تفاعلات ناتجة عنها تعد تنوعًا بيولوجيًا مثل الأكسجين الناتج عن النبات، كما أن التنوع البيولوجي متداخل جدًا مع الإنسان، ويمكن تلخيصه كالتالي «الانسان يأكل ويشرب ويستنشق تنوعًا بيولوجيًا».

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمة ألقاها اليوم، عبر «الفيديوكونفرانس» في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، الذي ترأسه الصين، من تقرير التقييم العالمي الأخير لحالة التنوع البيولوجي، موضحًا أنه جاء ليدق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع في السنوات الأخيرة، والذي ينذر بكارثة عالمية.

وبعد تصريحات الرئيس المحذرة للتهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي، زادت عملية البحث عن ما المقصود بمصطلح «التنوع البيولوجي»، وما هي التهديدات التي تواجهه.

«التنوع البيولوجي» يضم جميع الكائنات الحية في كل أنواع البيئات

1) ما المقصود بالتنوع البيولوجي؟

يقصد بالتنوع البيولوجي تنوع الكائنات الحية على اختلاف أنواعها، حيث يضم التنوع البيولوجي كل أنواع النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة، الموجودة في كل أنواع البيئات سواء الماء أو الهواء أو التربة، وكذلك النظم البيئية مثل البحيرات والغابات، والصحاري والمناظر الطبيعية الزراعية التي تستضيف أنواعًا متعددة من التفاعلات بين أعضائها البشر والنباتات والحيوانات.

ما هي أهمية التنوع البيولوجي؟

موارد التنوع البيولوجي هي الركائز والأسس التي تقوم عليها الحضارات، ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، فإن موارد التنوع البيولوجي سواء النباتية أو الحيوانية أو البحرية، تعد غذاءً للإنسان، فالأسماك تتيح 20% من البروتين الحيواني لقرابة ثلاثة مليارات نسمة، كما تتيح النباتات أكثر من 80% من النظام الغذائي البشري، ويعتمد ما يقرب من 80% من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية على الأدوية النباتية التقليدية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

التصحر والتغيرات المناخية أبرز التهديدات التي تواجه «التنوع البيولوجي»

ما هي التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي؟

يواجه التنوع البيولوجي العديد من التهديدات أبرزها:

- مشكلة التصحر، الناتجة عن انتشار الجفاف في الأراضي الزراعية، وبالتالي القضاء على البيئة الحية فيها.

- التلوث، ويعد من أكثر الأسباب المؤدية إلى تدهور التنوع البيولوجي، ومن أكبر الأمثلة على ذلك التخلص من مخلفات المصانع وكذلك السفن والناقلات البحرية في المسطحات المائية مما يؤدي إلى القضاء على عدد كبير من الكائنات الحية البحرية.

- الصيد الجائر، ويعد من أخطر الأسباب التي تؤثر على التنوع البيولوجي سواء من خلال صيد الطيور المهاجرة أو صيد أنواع معينة من الحيوانات البرية أو البحرية المهددة بالانقراض .

- الآفات التي تصيب النباتات بشكل كبير أو التي تتعرض للملوثات، وينتج عنها انتشار البكتيريا والطفيليات التي تتغذى على تلك النباتات حتى تقضي عليها تمامًا.

- التغيرات المناخية والتي تعد من أخطر المشاكل التي تهدد التنوع البشري، حيث أثبتت العديد من الدراسات البيئية، أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى القضاء على عدد كبير من الكائنات الحية على اختلاف أنواعها.

كيف واجهت المنظمات الدولية المخاطر التي تواجه التنوع البيولوجي؟

- منظمة الأمم المتحدة أشارت إلى أن التوعية تعد واحدا من أهم العوامل التي تساعد في الاهتمام بقضية التنوع البيولوجي، إذ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا دوليًا للتنوع البيولوجي ويتم الاحتفال به سنويًا في الـ 22 من شهر مايو كل عام.

- الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهو من أقدم المنظمات البيئية العاملة في مجال البيئة، ويملك الاتحاد صفة مراقب في الأمم المتحدة، ويلعب دورًا في تنفيذ العديد من الاتفاقيات الدولية للحفاظ على الطبيعة والتنوع الأحيائي.