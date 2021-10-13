تفاصيل هتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات بمنشأة ناصر.. «لو صرختي هدبحك»

«لو صرختي ولا طلعتي صوت هدبحك»، عبارة تهديد وقعت على أذن طفلة في الثانية عشرة من عمرها من ذوي الاحتياجات الخاصة، كالصاعقة وبثت الرعب في نفسها من قبل المتهم «محمد. ر»، 20 عاما، عاطل، بعدما أشهر في وجهها سلاحا أبيض «مطواة»، معلنا رغبته وفرض سيطرته وإرادته في هتك عرض الطفلة والتعدي عليها.

الاعتداء على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة

أُصيبت الطفلة «فرح» من ذوي الاحتياجات الخاصة التي ذهبت يوم الواقعة لشراء حلوى من السوبر ماركت الذي يبعد عن منزلها دقيقتين فقط، بحالة من الهلع بعدما رأت شخصا يتطلع فيها ويسير خلفها ممسكا بيديها، فاشترت حاجتها وهمت مسرعة للعودة إلى منزلها مرة أخرى، لكن كان المتهم يتبعها خطوة بخطوة، حتى همت بدخول العمارة محل سكنها وقبل أن تصل لشقتها الكائنة في الدور الخامس، جذبها المتهم من يديها في الدور الرابع الخالي من السكان نظرا لأن العمارة في المساكن الجديدة بمنطقة سوزان مبارك بمنشأة ناصر، واعتدى عليها مهددا إياها بمطواة في حالة صدور أي صوت منها، وما إن سمع صوت أقدام تخطو على السلم فر هاربا من العمارة.

صرخات الطفلة

ظلت الطفلة تصرخ وتستغيث بوالدتها التي أسرعت لنجدتها، لتجدها في حالة نزيف نتيجة الاعتداء عليها، وعندما سألتها عن سبب ما حدث كانت في حالة هيسترية وعدم معرفتها بالمتهم من قبل، فاستعانت بعدد من الجيران لمساعدتها في نقل صغيرتها لأقرب مستشفى لإسعافها، وهناك تم عمل تقرير طبي بحالة الطفلة، وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، وسردت الطفلة ما حدث لها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، وتم تحديد هوية المتهم، وتعرفت الطفلة عليه وتم إلقاء القبض عليه واعترف تفصيليا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالته لمحكمة جنايات القاهرة بعد انتهاء التحقيق معه، وصدر حكم ضد المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات.