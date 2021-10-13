«الوطن» ترصد أبرز الكوارث الطبيعية في الفترة الأخيرة.. زلازل وأعاصير

عدد من الظواهر الطبيعية يشهدها العالم في دول وقارات مختلفة، بعضها خلّف ضحايا بينما اقتصر البعض الآخر على بثّ الرعب في نفوس السكّان، وفيما يلي ترصد «الوطن» أبرز تلك الظواهر خلال الفترة الأخيرة:

زلزالان في ولاية هاواي الأمريكية

هزتان أرضيتان قويتان تعرضت لها جزيرة «بيغ آيلاند» في ولاية هاواي الأمريكية يوم الأحد الماضي أدت الى فزع المواطنين وسقوط الأشياء من أماكنها مع عدم توقع حدوث موجات مد عاتية، ومن جهتها أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال الأول بلغ 6.1 درجة بمقياس ريختر، ووقع على بعد نحو 27 كيلومترا جنوب ناليهو على عمق 17 كيلومترا، ووقع بعد حوالي 20 دقيقة في نفس المنطقة زلزال ثانٍ بلغ قوته 6.2 درجة، فيما أفادت وزارة النقل في هاواي أنه لم يقع أى ضرر في المطارات أو الكبارى على الطرق السريعة نتيجة حدوث الزلزالين و لم ترد أى أنباء عن حدوث إصابات على الطرق.

ويذكر أن تلك الهزة الأرضية ليست الأولى من نوعها إذ أعلنت هيئة المسح الجيولوجي فى يوليو الماضي عن هزة أرضية بقوة 8.2 على مقياس ريختر ضربت شواطئ ألاسكا، وأضافت أن الزلزال وقع على بعد 91 كيلومتراً من منطقة بيري فيل ولم ترد أى إصابات أو خسائر في الممتلكات، ونشر المواطنون فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعى تظهر ابتعاد السكان عن الشواطئ أثناء الإنذارات التي أطلقتها الحكومة.

إعصار شاهين المدمر خلّف وفيات ومفقودين وخسائر بملايين الدولارات

ومطلع شهر أكتوبر الجاري ضرب إعصار شاهين سلطنة عمان، حيث استمر الإعصار المدمر 5 أيام على التوالى، ما خلّف الكثير من الأضرار على البنى التحتية والمساحات الزراعية والمنازل، وارتفع عدد الوفيات نتيجة الإعصار إلى 12 وفاة، بينما قامت الجهات المختصة بالبحث عن 5 مفقودين آخرين، وبحسب وكالة الأنباء العمانية لم يتم تقدير تكلفة الخسائر حتى الآن ولكن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر وصلت لمئات الملايين من الدولارات في قطاع الطرق فقط، ولم يتوقف دمار الإعصار عند ذلك الحد، إذ شهدت إيران وصول الإعصار المدمر الذي خلّف 6 قتلى وأصيب أكثر من 60 شخصا، في ميناء تشابهار في محافظة سيستان بلوشستان، جنوب شرق البلاد.

بركان لا بالما يدمر ما يزيد عن 200 منزل ويشرد الآلاف

فيما شهدت إسبانيا، وتحديدا جزيرة لابالما، أواخر شهر سبتمبر الماضي، تدفق الحم البركانية لبركان «كومبري فييخا»، الذي دمر أكثر من 200 منزل، ما اضطر 6 آلاف شخص للفرار، بعد سماع أصوات انفجارات مدوية في أنحاء الجزيرة، وذلك عقب قذف البركان «كومبري فييخا» الحمم في الهواء، وقالت حكومة جزيرة لا بالما في وقت سابق إنه تم تسجيل 1130 هزة أرضية في المنطقة خلال الأسابيع الماضية، حيث اهتزت سلسلة جبال كومبري فيجا البركانية بانفجارات من الحمم البركانية.

إعصار آيدا يحصد أرواح العشرات وبايدن يدعو إلى الاستعداد لمواجهة أزمة المناخ

وضرب إعصار «آيدا» الولايات المتحدة وتحديداً شمال شرقي البلاد مطلع شهر سبتمبر الماضي، حيث لقي ما يزيد على أربعين شخصاً مصرعهم وذلك بسبب الفيضانات الشديدة الناتجة عن الإعصار، وأعلن حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، ، أن معظم القتلى البالغ عددهم 24 شخصا في ولايته كانوا عالقين في سياراتهم مع ارتفاع منسوب المياه، وأعرب مورفي عن حزنه ومواساته لمن فقدوا حياتهم بسبب الإعصار، وفي السياق ذاته حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين من أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة أزمة المناخ.