«أبو الغيط» يُعزي عُمان في ضحايا إعصار شاهين

حرص أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، على تقديم واجب العزاء في ضحايا إعصار شاهين بسلطنة عُمان.

أبو الغيط يعلن تضامنه مع عمان

وأجرى «أبو الغيط»، اتصالًا هاتفيًا بـ«بدر البوسعيدي»، وزير خارجية عُمان، لتقديم العزاء في ضحايا إعصار شاهين، والذي خلف خسائر واسعة، وللتضامن مع عُمان في مواجهة هذه النازلة الطبيعية.

أبو الغيط يلعن تضامنه مع عمان

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، إن «أبو الغيط»، أعرب خلال الاتصال عن تضامنه مع السلطنة في مواجهة هذه الأزمة، مؤكداً ثقته في قدرة الحكومة العمانية على التعامل مع الموقف بكل كفاءة، وبما يخفف من وقع الأضرار على مواطني عُمان.