برنسة عبد الغني لـ«الوطن»: «الشغلانة لمت وإحنا متجاهلينا.. ومليش معاش»

تصدر اسم الفنانة برنسة عبد الغني، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعد تصريحاتها التي أثارت تعاطفا معها، بسبب عدم حصولها على عمل منذ شهر رمضان الماضي، وتراكم الديون عليها نتيجة لذلك. وتواصلت «الوطن»، معها لمعرفة أسباب عدم تلقيها لأعمال الفترة الماضية.

البرنسه عبد الغني: الشغلانة لمت

تقول برنسة عبد الغني، لـ«الوطن»: «على الرغم من أن لدي جمهور كبير، وأمتلك شهرة واسعة، إلا أنه لم يتم عرض أعمال عليّ مثلما كان يحدث في الماضي، بل حاليا، يختارون الوجوه الجديدة ويعطونها العديد من الفرص، قائلة في حديثها عن مهنة التمثيل وما يحدث بها، (الشغلانة لمت، والوجوه الجديدة مبيعرفوش يقفوا قدام الكاميرا، وإحنا متجاهلينا تماما)».

برنسة عبد الغني: لست عضوة في نقابة المهن التمثيلية حتى الآن

وأشارت عبد الغني لـ«الوطن» إلى أنه عندما يتم اختيارها حاليا لدور في فيلم، فإنه يكون من طلب المخرج، أو مدير الإنتاج، قائلة: «الناس اللي عارفاني بس هيه اللي بتطلبني في أدوار»، متابعة: «متواجدة في مهنة التمثيل منذ 45 سنة، ووضعت تركيزي الكامل في هذه المهنة منذ حوالي 23 سنة، ومع ذلك لست حتى الآن عضوة في النقابة، وليس لي معاش كي أستند عليه».

عبد الغني: سأذهب لوزيرة التضامن الخميس المقبل

وأوضحت «برنسة»، أنها قامت بتصوير حلقة جديدة، مع برنامج «صاحبة السعادة»، التي تقدمها الإعلامية إسعاد يونس، وأنها ستُذاع قريبا، لافتة إلى أنها سوف تذهب إلى وزيرة التضامن الاجتماعي يوم الخميس المقبل، قائلة: «سوف أذهب إلى وزيرة التضامن الاجتماعي يوم الخميس القادم، وسوف آخذ معي الأشعات الخاصة بي، وقسيمة الطلاق، وروشتات العلاج».

دور في مسلسل «الحطابة»

ولفتت عبد الغني إلى أنها تلقت دورا عبارة عن مشهد وحيد في مسلسل جديد «الحطابة»، مضيفة: «أنا مش عايزة أحوش فلوس، ولا أشيل في بنك، لأن الكفن ملوش جيوب، بس عايزة حاجة تعيشني لحد ما أموت، عشان أنا لا عندي أولاد، ولا زوج، وعايشة لوحدي».