التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان الجونة 2021

يترقب قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي مُشاهدة حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، المُقرر إقامته يوم الخميس المُقبل 14 أكتوبر، وسط مشاركة عدد كبير من النجوم وصُنّاع السينما حول العالم، إذ يحظى بنسبة متابعة كبيرة سواء على شاشات التليفزيون أو المنصات الإلكترونية المختلفة.

وكشف القائمون على الدورة الخامسة، تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 وأشاروا إلى أنه من المُقرر أنّ يُقدم الحفل الإعلامية والفنانة ناردين فرج، والتي سبق لها المُشاركة في المهرجان خلال السنوات الماضية، وقد اكتسبت شهرة كبيرة خلال تقديمها برامج المسابقات الغنائية.

محمد رمضان يقدم أغنية الدورة الخامسة

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 العديد من المفاجئات، لعل أبرزها تقديم الفنان محمد رمضان لأغنية الدورة الخامسة، بمُشاركة بمطرب عربي، فقد انتهى من تسجيلها قبل أسابيعٍ قليلة.

جائزة الإنجاز الإبداعي لأحمد السقا

ومن المُقرر تكريم عن عدد من رموز السينما، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 منهم الفلسطيني محمد بكري، وكذلك الفنان أحمد السقا، حيث سيُمنح جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمشواره السينمائي الطويل.

وكان المُخرج أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن عدم عرض فيلم في افتتاح مهرجان الجونة 2021 وذلك لأول مرة، مُبررًا ذلك حتى لا يكون الأمر مُحرجًا لصُنّاع الفيلم، عندما تكون القاعة خالية من الحضور عقب حفل الافتتاح، قائلًا: «قررنا عرض الفيلم في اليوم التالي من المهرجان حتى يحظى بنسبة متابعة جيدة».

بشرى غير متحمسة لأغنية الافتتاح

أكدت الفنانة بشرى، مدير عمليات المهرجان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها ليست متحمسة لأغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 مؤكدة أنها لم تُصوت لها خلال مرحلة الاختيار: «كان فيه أكتر من أغنية عشان نختار من بينهم، إلا أنه جرى الاستقرار على أحدهم، وأنا لست متحمسة لها، كونها ليست على نفس المستوى لأغنية 3 دقات التي قدمها أبو في الدورة الأولى».