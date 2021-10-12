علماء «القومي للبحوث» يبتكرون أنسجة ذكية وأقمشة ضد الفيروسات والحرائق

نجح فريق من علماء المركز القومي للبحوث ، في ابتكار أنسجة ذكية ضد الفيروسات والحرائق، من خلال أبحاث خاصة بهم، اتجهت لـ المنتجات المبتكرة، والأنسجة الذكية، التى تكون مضادة للحريق، ومنها أبحاثًا تمت على المنسوجات، بحيث يتم إنتاج أقمشة عالية الأداء.

وقالت الدكتورة أميرة الشافعي، رئيس شعبة البحوث النسجية بالمركز القومي للبحوث، إن تلك الشعبة متخصصة بدراسة البحوث الخاصة بصناعة النسيج بمصر، كاشفة أن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بتلك الأبحاث وبهذه الصناعة وتخصص لها ميزانيات ضخمة لضمان تحقيق النجاح المطلوب.

الدولة تدعم بحوث الصناعات النسجية

أضافت الدكتور أميرة الشافعي، في حديثها عن الابتكار، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، في حلقة اليوم الثلاثاء، في حضور الدكتور تامر حمودة، الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث، ورئيس التحالف القومي للنسيج، أن لفترة الأخيرة شهدت دعم الشعبة بالكثير من الأجهزة والمستلزمات التي تضمن لها تأدية عملها بالشكل المطلوب، كاشفة ان تلك الأجهزة ساهمت بشكل كبير في خروج العديد من ابتكارات وأبحاث الشعبة إلى النور.

وتابعت «الشافعي» أن صناعة النسيج حاليًا، تتجه نحو صناعة المنسوجات الذكية أو التقنية المقاومة للحرائق والفيروسات، موضحة المركز القومي للبحوث مهتم بشكل كبير بهذه الصناعة حاليا، وبكل منتجاتها ومخرجاتها.

تامر حمزة: مئات الأبحاث المبتكرة حول صناعة المنسوجات الذكية نشرت خلال السنوات الأخيرة

من جانبها، قال الدكتور تامر حمودة، الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث، ورئيس التحالف القومي للنسيج، إن السنين الماضية شهدت نشر المئات من الأبحاث الجديدة والمبتكرة، حول صناعة المنسوجات الذكية والتقنية والأقمشة عالية الأداء، موضحًا أن العالم بأجمعه يسير نحو الاهتمام بهذه الصناعة.

وأضاف رئيس التحالف القومي للنسيج، أن شعبة البحوث النسجية عملت على أكثر من اتجاه في الفترة الأخيرة بهذا الشأن، كان في مقدمتهم اتجاه صناعة الأقمشة المركبة، موضحًا أن تلك الأقمشة عبارة عن مواد بلاستيكية مدعمة بالنسيج، تستخدم في صناعة الطائرات والقطارات والسيارات.