«الصحة العالمية»: الموجة الرابعة تقارب على الانتهاء

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك «كتالوج» للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإذا اتبعه شخص ما سوف ينجح بدرجة كبيرة جدًا، لافتة إلى أن بعض الأشخاص يتخذون إجراءات احترازية ويصابون، وهذا نتيجة لخطأ بسيط حدث، ولكن الالتزام بالإجراءات الاحترازية عامة يقي من الإصابة.

بداية انخفاض الإصابات والوفيات

وأضافت «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، مساء الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الموجة الرابعة تقارب على الانتهاء، موضحة أنه منذ أغسطس بدأ انخفاض في عدد الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا عالميًا، لافتة إلى أن نسبة الانخفاض في عدد الوفيات 20%، وهذا الأمر يعني أن الفترة المقبلة ستنتهي معها الموجة الرابعة، موضحة أن الموجة الرابعة لم تختلف كثيرًا عن الموجات السابقة، لكن المتحورات هي التي تغيرت، وأن متحور دلتا كان سريع الانتشار، وكانت نسبة 5% من الحالات حرجة، و90% خفيفة ومتوسطة.

وتابعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية: «لو التزمنا بالابتعاد مسافة قدرها متر عن بعضنا البعض، وأن يلتزم المرضى البقاء في المنزل، والبقاء في أماكن بها تهوية جيدة، وفي حالة أن يكون هناك مريضًا في المنزل، فيجب عزله، ولا يصح أن يبقى في نفس الغرفة، ويفضل أن يتعامل معه شخص واحد فقط، وأن يتعامل معه بحرص شديد، لأن انتقال الفيروس منه أمر وارد».

التأثير النفسي على المصابين

وأشارت إلى أن هناك تأثير نفسي للمرض على المصابين، وهذا أمر معروف، ولكن يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بالمرض لكي لا تصاب أسر كاملة، مشددة على أن هناك بعض الأمور لو تعامل بها الناس سوف يحمون المقربين منهم، ويجب على الأسرة أن تتكاتف ليكون المريض بعيدًا عن باقي الأسرة.