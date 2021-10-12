«الصحة العالمية»: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لضعاف المناعة

بعد تطعيم الملايين على مستوى العالم بلقاح كورونا، بدأ الحديث عن ضرورة الحصول على جرعة ثالثة «معززة»، ولكن هناك الكثير من الالتباس حول الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تلك الجرعة، وأكد أطباء منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، أن الجرعة الثالثة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وأوصت مجموعة الخبراء الاستشاريين لمنظمة الصحة العالمية، والمعنية بالتحصين «SAGE»، أن يتلقى أصحاب ضعف المناعة جرعة ثالثة من اللقاح، والموجودة بقائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ؛ لأنهم أقل احتمالية للاستجابة بشكل كاف للتطعيم بعد لقاح أولي قياسي، ومعرضون بشدة للإصابة بفيروس كورونا.

وقالت «SAGE» إن الحصول على الجرعة الثالثة هدف منذ البداية لعدة دول، ولكن في البداية لابد من تطعيم أكبر قدر من المواطنين بالجرعتين، وبعد ذلك إعطاء الجرعة الثالثة؛ بدءا من الفئات العمرية الأكبر سنا.

حظر عالمي على الجرعات المعززة لفيروس كورونا

واقترحت منظمة الصحة العالمية، سابقا، فرض حظر عالمي على الجرعات المعززة لفيروس كورونا من أجل تحقيق توزيع عالمي أكثر عدلا للتطعيمات التي من شأنها أن تسمح لكل دولة بتطعيم 40% على الأقل من سكانها.

وكشفت المنظمة عن خطة لتطعيم 40% من سكان كل دولة ضد فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021، و70٪ بحلول منتصف عام 2022، وتوزيع اللقاحات على الدول منخفضة الدخل، ولا سيما تلك الموجودة في إفريقيا، والتي تحظى بالأولوية في إطار هذه المبادرة.

ما هي اللقاحات المعتمدة للجرعات المنشطة؟

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الجرعات المعززة تكون من اللقاحات الآتية: «فايزر- مويردنا- أسترازينكا- سينوفارم- سينوفاك- جونسون»، وهي من بين اللقاحات التي تم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية UEL.

وأوصى خبراء منظمة الصحة العالمية، بأن يتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما جرعات ثالثة من التطعيمات الفيروسية المعطلة «سينوفاك أو سينوفارم» الصينية.

لماذا يحتاج الناس إلى جرعة معززة؟

لا تزال اللقاحات المتوفرة فعالة للغاية في حمايتك من الإصابة بمرض كورونا، وتشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم لديهم معدل إصابة بفيروس كورونا أقل خمس مرات من الأشخاص غير الملقحين ومعدل دخول المستشفى والوفيات من المصابين بمتحور «دلتا بلس» أكثر من 10 أضعاف.

ويبدأ مستوى الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في الانخفاض بعد عدة أشهر من تلقي اللقاح، لذلك يعتقد أخصائي الصحة العامة أنه من المعقول تعزيز هذه الأرقام بحقنة أخرى من اللقاح، والأجسام المضادة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد تنخفض في وقت مبكر من تلك التي لا تمتلكها، لذلك، تعطي السلطات الرسمية الأولوية لمن لديهم جهاز مناعة ضعيف للحصول على جرعة معززة.