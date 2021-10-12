محمد شردي يعلن إصابة والدته بفيروس كورونا

كشف الإعلامي محمد شردي، في أول ظهور تليفزيوني له، اليوم، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، عن إصابة والدته بـ «كوفيد-19»، وهي حاليًا في مستشفى الشيخ زايد.

وتابع «شردي»، في برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنه بعد عودته من الأردن أصيبت والدته بفيروس كورونا، متابعا: «الإصابة ممكن تيجي في أي لحظة من أي حاجة، والحمد لله قدرت أعدي ده»، معربًا عن شكره لكل زملائه من الإعلاميين والصحفيين، وأيضًا أعضاء السفارة المصرية الذين كانوا يطمئنون عليه باستمرار خلال تواجده في الأردن.

وشدد على أن هناك «خلية نحل» في مستشفى الشيخ زايد، والذي يستقبل الجميع ولا يرفض أحدا، ولذلك أطلق حملة للتبرع لشراء كراسي لمستشفى الشيخ زايد.

شردي يشكر قناة الحياة والعاملين فيها

كما أعرب أيضًا عن شكره للعاملين في قناة الحياة الفضائية، والذين وصفهم بـ«أسرته»، لأنهم ساندوه في فترة مرضه.

إصابة محمد شردي بكورونا

وكان الإعلامي محمد مصطفى شردي، أعلن إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه حصل على الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا، وكان يستعد للسفر لحضور أحد المؤتمرات في الأردن، بصحبة عدد من الإعلاميين في الوطن العربي، وبعد الوصول خضع لفحص «PCR» في المطار، وظهرت النتيجة إيجابية، رغم أنه خضع لفحص آخر قبل السفر، وكانت النتيجة سلبية، مشيرًا إلى أن الأطباء هناك قالوا له إن هذا يحدث لأنه قد يكون تعرض للعدوى بعد الفحص الأول.