انهيار شرفة منزل وسطح عقار آخر في دمنهور «صور»

شهدت منطقة «سراية أبو حسن»، في مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، انهيار شرفة منزل، مساء اليوم الثلاثاء، وجرى فرض كردون أمني في محيط الحادث، وفصل المرافق عن المكان، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة دمنهور، يفيد بسقوط شرفة منزل في منطقة «سراية أبو حسن»، مكون من 4 طوابق، ومأهول بالسكان، دون وقوع إصابات بشرية.

قوات الحماية المدنية تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وفريق الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور، وجرى فرض كردون أمني في محيط العقار، كما تم فصل المرافق عن المكان، من مياه وكهرباء وغاز، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات.

جرى عرض العقار على لجنة الانشاءات الهندسية، لتحديد موقفه، حيث تم إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، كما تبين أنه صدر له قرار إزالة في وقت سابق، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيار سطح الطابق الأخير في عقار بمنطقة «أفلاقة»

كما تعرض منزل آخر في منطقة «أفلاقة»، بمدينة دمنهور، إلى انهيار سطح الطابق الأخير من العقار، عصر اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات بشرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة دمنهور، يفيد بانهيار سطح عقار بمنطقة «أفلاقة»، وتبين أن العقار مأهول بالسكان، ولم يسفر الحادث عن سقوط خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان العقار، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم فرض كردون أمني وفصل المرافق عن المكان، حفاظاً على ارواح المواطنين.

وشهدت منطقة السجن القديم، في مدينة دمنهور، في وقت سابق من الشهر الماضي، انهيار عقار مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 2 آخرين، بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى إخلاء عدد من العقارات المجاورة، نتيجة تأثرها بحادث الانهيار.