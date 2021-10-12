مستشار الرئيس: 15% من الحالات المصابة بكورونا تحتاج لرعاية مركزة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الموجة الرابعة، موضحًا أن الحالات التي تعالج في المنزل لايجرى رصدها رسميًا، وأن 15% من الحالات المصابة بكورونا تحتاج لدخول العناية المركزة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى حماية الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، لذا بدأت حملة مركزة قبل بداية العام الدراسي للتطعيم في جميع القطاعات التعليمية، منوهًا بأن طلاب المدارس الأقل من 18 عامًا لن يجرى تطعيمهم، لكن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية.

المطالبة بتطبيق التباعد الاجتماعي في المدارس

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه يطالب الطلاب بتطبيق التباعد الاجتماعي حتى لا يصابوا بفيروس كورونا وينقلوا العدوى إلى الأسرة في البيوت.

التركيز على تطعيم طلاب الجامعات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية: « الإجراء الخاص بإغلاق مدارس يجرى بعد رصد الوضع الوبائي الموجود وعدد الحالات والأماكن اللي اتصابت فيها، واللجنة منعقدة بشكل دائم لتقييم دقيق للوضع الوبائي في مصر من أجل مصلحة الجميع، ولسه مفيش قرار مسبق، إحنا هنبدأ بتطعيم طلاب الجامعات لأن مفيش لقاحات مسموحة في مصر لأقل من 18 سنة، ولما اللقاحات عالميا تثبت فاعليتها وأمانها لمن هم أقل من 18 سنة هنطعم باقي الطلاب».