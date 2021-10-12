استشاري صحة نفسية: مصابو كورونا يشعرون بشيء لا يمكنهم وصفه

أكد الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية، على ضرورة تقديم الدعم النفسي للمصاب بفيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الدعم أمر مهم جدا في عملية إتمام رحلة علاجه، كاشفا في الوقت ذاته أن مصاب كورونا عليه أيضا أن يتعامل بشكل إيجابي على المستوى النفسي مع هذا المرض، ولا ينظر له على أنه المرض الذي سينهي حياته، منوها بأن الملايين من مصابي كورونا حول العالم جربوا شعور ما خلال إصابتهم، لم يتمكنوا من وصفه أو توصيفه أو التعبير عنه.

أحاسيس مختلفة لا يمكن التعبير عنها

وأوضح «هارون»، خلال استضافته، مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الكثير من مصابي كورونا يشعرون بأحاسيس ومشاعر متضاربة ومختلفة، لا يستطيعون التعبير عنها أو حتى توصيفها للآخرين، مؤكدا لمقدم البرنامج أنه يعرف بماذا هو يشعر الآن، بعد أن شفيا من إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

ولفت استشاري الصحة النفسية، إلى أن ما يشعر به حاليا الإعلامي محمد مصطفى شردي الآن، شعر به أيضا الملايين من مصابي كورونا ولم يستطيعوا وصف هذا الشعور، مضيفا: «بتحس إنك مغيبب كدا وسط الناس، زي ما تكون شافيفهم بتتحرك، بس مش مركز معاهم إطلاقا».

محمد مصطفى شردي: كنت حاسس «أنا مش أنا» خلال أيام الإصابة

وردا على ذلك أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه شعر خلال الـ12 يومًا الذي أصيب بهم بكورونا، بأن هناك مسافة خلقت بينه وبين العالم أجمعه خلال هذا الأيام، مداعبا ضيفه بالاستديو: «زي ما أكون أنا مش أنا»، على طريقة الأغنية الشهيرة للمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.

وكان قد أصيب الإعلامي محمد مصطفى شردي بوباء كورونا في الفترة الأخيرة، وابتعد عن تقديم برنامج «الحياة اليوم»، لفترة ليست بالقليلة قبل أن يعود إلى الشاشة من جديد، بعد تمام شفاؤه من هذا الوباء.