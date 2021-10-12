الرئاسة: مصر توفر 10 مليارات متر مكعب من معالجة المياه

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤساء دول تجمع فيشجراد، شهدت مباحثات في الجانب الاقتصادي والصناعي، لأنها دول صناعية لها خبرة كبيرة في كل المجالات، وكان هناك نقاشات حول منظومة المياه التي تنفذها مصر، مثل محطات المعالجة، وتحلية مياه البحر، وإدارة مياه الري، مشيرًا إلى أن هناك تعاون بين مصر والمجر منذ نحو 100 سنة، وهناك شركات مجرية تعمل في محطات الرفع في مصر و«الطلمبات» الضخمة.

افتتاح محطة تحلية مياه أكبر من «بحر البقر»

وأضاف «راضي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال المياه، ومنذ فترة قريبة، كان هناك افتتاح لمحطة مياه مصرف بحر البقر، وهي تنتج 5.5 مليون متر مكعب يوميًا، والعام المقبل سيشهد افتتاح محطة أكبر منها لمعالجة مياه الصرف، بقدرة 7 ملايين متر مكعب في اليوم، ستكون هي الأضخم في العالم.

توفير رقم كبير من المياه

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إجمالي ما يجري معالجته وتحليته من المياه في مصر، يوفر نحو 10 مليارات متر مكعب في السنة، وهذا رقم ضخم جدًا، مقارنة بحصة مصر من مياه النيل التي تصل إلى نحو 55 مليار متر مكعب سنويًا، ومصر دفعت في هذا الأمر رقمًا كبيرًا، يصل إلى 80 مليار دولار، من أجل توفير هذه الكمية من المياه، والإدارة الرشيدة لمياه الري، واستخدام وسائل الزراعة الحديثة، وهذا جاء بعد جهد مضني كبير جدًا.