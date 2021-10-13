آخر أخبار محافظة الأقصر: جولة رئيس الوزراء ووفاة مسؤول بسبب كورونا

شهدت محافظة الأقصر أمس الثلاثاء، أحداثًا متنوعة، أبرزها زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الأقصر في زيارة استغرقت يومًا كاملًا، تفقد فيها آخر التجهيزات والاستعدادات لحفل طريق الكباش الفرعوني، فضلًا عن وفاة رئيس قسم العزل بمستشفى القرنة المركزي بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما أعلن رئيس جامعة الأقصر في جولة ميدانية بطيبة شمال المحافظة، إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من المصروفات.

وفاة رئيس قسم العزل بمستشفى القرنة

توفي بالأمس الدكتور أحمد حمادة نائب مدير مستشفى القرنة ومدير قسم الرعاية المركزة ورئيس قسم العزل بمستشفى القرنة غرب محافظة الأقصر، متأثرًأ، بإصابته بفيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى إصابته بنزيف في المخ ثم غيبوبة وحجزه داخل قسم العناية المركز بمستشفى الأقصر الدولي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس الثلاثاء، وسط حالة من الحزن انتابت العديد من الأطباء بمحافظة الأقصر، حيث نعاه الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والكثير ممن يعرفونه.

إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من مصروفات المدن

أجرى رئيس جامعة الأقصر، جولة ميدانية داخل المدن الجامعية طيبة شمال المحافظة لتفقد أعمال التسكين هناك، وأكد أنه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية هذا العام، مع إعفاء طلاب حلايب وشلاتين، لافتا إلى أن تسكين الطلاب بالمدينة سبقه استعدادات مكثفة بدأت بأعمال الصيانة والفرش والتعقيم المستمر، بالإضافة إلى وجود فرق طبية جرى إعدادها على أعلى مستوى للكشف على الطلاب قبل التسكين، وذلك في إطار حرص الجامعة لاستقبال الطلاب والحفاظ عليهم.

رئيس الوزراء يزور الأقصر

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة إلى محافظة الأقصر صباح أمس، لمتابعة آخر التطورات بالمجالات السياحية والخدمية والتنموية، استعدادا لحفل طريق الكباش، رافقه فيها كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.