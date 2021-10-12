كشف أثري جديد في الأقصر.. أيقونات أثرية وعملات برونزية رومانية (فيديو)

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، كشف أثري من العصر الروماني يحدث لأول مرة في منطقة غير معروفة بأثريتها في محافظة الأقصر، وذلك على هامش جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظة اليوم، لتفقد عدد من المشروعات التي تعمل عليها الدولة في الأقصر، إلى جانب مشروعات «حياة كريمة»، ورافقه خلال الجولة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحافظ الأقصر، وعدد من المسؤولين.

مدبولي يتفقد اكتشافات أثرية جديدة أسفل «قصر أندراوس» بالأقصر

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الوزراء موقع «قصر أندراوس»، وهي منطقة غير معروفة باكتشاف آثار فيها، واطلع من جانب الدكتور مصطفى وزيري، على الاكتشافات الأثرية التي تم العثور عليها.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لرئيس الوزراء، إنّ الاكتشافات الأثرية تعود للعصر الروماني، وعُثر عليها في موقع القصر المتاخم لمعبد الأقصر الذي جرى هدمه مؤخرا، والذي كان يعود لتوفيق باشا إندراوس، المعروف باسم «قصر أندرواس».

أمين «الأعلى للآثار»: المنطقة غير معروفة بأثريتها

وأوضح وزيري، أنّ المنطقة شهدت إجراء أعمال حفائر في الموقع، وفوجئ القائمون عليها باكتشاف عدد من الآثار في تلك المنطقة غير المعروفة بأثريتها، مشيرا إلى أنّه جرى حفظ المكتشفات بصورة سليمة، وعرض بعضها على رئيس الوزراء، الذي كان حريصا على تفقد الاكتشافات.

وحسب «وزيري»؛ تتضمن الاكتشافات عملات برونزية رومانية، وأيقونات أثرية لبعض العصور التاريخية، واصفا هذا المكان بـ«الأثري المميز».

ولفت الأمين العام لـ«الأعلى للآثار»، إلى العثور على بشائر لجدار من العصر الروماني في الحفائر، مشيرا لاستمرار أعمال الحفائر لاكتشاف ما به من آثار.