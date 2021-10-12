مدبولي: الرئيس يتابع استعدادات حفل الكباش ليضاهي موكب المومياوات

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة إلى محافظة الأقصر صباح اليوم، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المجال السياحي والخدمي والتنموي، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أحمد فهمي، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو الوزارات المعنية.

رئيس الوزراء: الرئيس يتابع استعدادات إحتفالية "الكباش"

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع أولاً بأول الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لإقامة احتفالية طريق الكباش الفرعوني، لتضاهي احتفالية موكب المومياوات الفرعونية، التي أبهرت العالم أجمع، وأضاف أن جميع أجهزة الدولة تقدم كافة الإمكانيات اللازمة لتنظيم الاحتفالية الكبرى، بهدف الترويج لمحافظة الأقصر السياحية، تحت عنوان «الأقصر في ثوبها الجديد»، والتي تأتي على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى، المعروف بـ«طريق الكباش».

رئيس الوزراء يوجه بتجديد بلاطات ساحة الكرنك

كما وجه رئيس الوزراء باستكمال أعمال التشجير والزراعات والنخيل وأحواض الزرع في ساحة معابد الكرنك، فضلاً عن تجديد البلاطات في الساحات المرتبطة بالمعبد، مع استكمال دهان جميع المباني المجاورة للمعبد، حتى تظهر الأقصر بشكل حضاري.

وتابع «مدبولي» استمرار أعمال ترميم رأس أحد الكباش المكتشفة بطريق الكباش، كما تابع عملية ترميم عدد من الأعمدة داخل معابد الكرنك، وأثنى على أعمال الترميمات التي تتم داخل طريق الكباش من قبل عدد من الشباب.