جهود أمنية لكشف غموض مقتل شاب وإصابة 2 بالرصاص في قفط

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا جهودها لكشف العثور على جثة شاب و2 مصابين على ترعة طريق قرية «كوم المؤمنين»، بدائرة مركز قفط، وذلك لضبط المتهمين المتورطين في الواقعة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً اليوم الأربعاء، يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى «كمال. ع»، و«محمود. ع. ب»، و«الجويني. ح»، مصابين بطلقات نارية، بجوار ترعة «كوم المؤمنين»، بمركز قفط.

على الفور، انتقلت سيارات إسعاف قنا، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

وقال شهود عيان من قرية «كوم المؤمنين»، محل الواقعة، إن أحد الأهالي عثر على جثة الشاب ابن القرية ومصابين بطلقات نارية، في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء، بجوار الترعة المارة بالقرية، وعلى الفور تم استدعاء الأجهزة الأمنية.

وبحسب مصدر أمني، فقد دلت التحربات الأولية على أن دافع السرقة وخلافات مالية وراء ارتكاب الجريمة، ويجري حالياً تحديد المتهمين لضبطهم.

واستدعت مباحث مركز قفط ذوي الشاب القتيل والمصابين، لمعرفة تفاصيل وجمع معلومات حول الضحايا، وما هي علاقاتهم مع الآخرين وطبيعة عملهم، وعن وجود خلافات مع عائلات أخرى أو أطراف قد تكون وراء الجريمة.

وقال مصدر طبي في المستشفى إن حالة المصابين خطرة لوجود طلقات نارية متفرقة في الجسم، كما جرى وضعهما في العناية وتحت الملاحظة الطبية المستمرة، وسط حراسة أمنية مشددة، وأنه سوف يتم التحقيق معهما عندما تتحسن حالتهما لمعرفة تفاصيل الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، التي أمرت بندب الطب الشرعي، والتي رفعت تقريرا طبيا، ومنه صرحت النيابة بدفن الجثة ، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث وكشف ملابسات الواقعة.