مقتل شاب طعنا في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمعادي

لقى شاب مصرعه طعنا بالسكين، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في المعادي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرّحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط المتهمين.

بداية الواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغا بنشوب مشاجرة، وسقوط قتيل في دائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد ع م»، 38 سنة، وبالفحص تبين إصابته بطعن سكين في الصدر.

وكشفت التحريات بأن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهمين، بسبب خلافات الجيرة، وأضافت التحريات بأن أحد المتهمين سدد له طعنة بسلاح أبيض، أسفرت عن وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بائع يقتل زوجته بالهرم

وفي سياق آخر، أنهى بائع بمنطقة الهرم حياة زوجته، مسددا لها 4 طعنات في الصدر والبطن، أسفرت عن مصرعها على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحتها، وأضاف بأنه نظرا لشكه في سلوكها، قرر التخلص منها بالقتل، وتابع بأنه يوم الواقعة أحضر سلاحا أبيضا «سكين» وتعدى عليها في مدخل العمارة، مُسددا لها 4 طعنات، حتى تأكد أنها فارقت الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها، كما تم عرضه على قاضي المعارضات، الذي أمر بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.