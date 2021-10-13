«تويتر» يعلن ميزة جديدة لـ«الفلورز».. تعرف عليها

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي «تويتر» Twitter عن ميزة أمان جديدة يعمل على اختبارها، والتي تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في من يتابعك على المنصة.

وتسمح منصة تويتر Twitter للمستخدمين الآن بإزالة المتابعين دون الحاجة إلى حظرهم بشكل نهائي ودون إخطارهم بالإزالة، بحسب موقع pocket-lint.

كيفية إزالة متابع Twitter؟

قال موقع تويتر Twitter إن القدرة على إزالة المتابعين تجعل من السهل على المستخدمين تأمين قائمة متابعيه، ويتيح للمستخدم إنشاء مساحة أكثر صحة عبر الإنترنت، وقد يساعدك على تجنب أي إحراج يسببه الحظر.

خطوات إزالة المتابعة

سجِّل الدخول إلى حساب Twitter الخاص بك على الويب.

اذهب إلى ملف التعريف الخاص بك.

انتقل إلى متابعيك.

اختر متابعًا لك.

حدد أيقونة ثلاثية النقاط بجوار الزر متابعة / إلغاء المتابعة باسمه.

حدد إزالة هذا المتابع.

ماذا يحدث عند إزالة أحد المتابعين؟

لم يعد بإمكان المتابعين الذين تمت إزالتهم رؤية تغريداتك في جدولهم الزمني، لكن لا يزال بإمكانهم إرسال رسائل مباشرة إليك، ويمكنهم أيضًا متابعتك مرة أخرى إذا أرادوا.

من يمكنه إزالة متابع على تويتر؟

الميزة متاحة حاليًا كجزء من اختبار لكل شخص يستخدم Twitter على الويب، ولم يذكر Twitter متى سيكون متاحًا لمستخدمي تطبيقات الجوال.

وفي وقت سابق كشف «تويتر» عن تفاصيل طرح ميزة «Twitter spaces»، لإجراء محادثات صوتية، حيث إن مستخدمي تويتر يمكنهم الآن، الاستفادة من هذه الميزة بعد تحديد عدد من الموضوعات المفضلة لديهم أذ ان يعد أحد أهم الخيارات التي يبحث عنها مستخدمو موقع «تويتر».

ويتلقى المستخدمون المهتمون بأحد هذه الموضوعات إشعارًا فور بدء استخدام «spaces» وهو ما يوسع نطاق عمليات البث الصوتي، لإبقاء المشاركين على اطلاع دائم بالمحتوى ذي الصلة على مدار اليوم والساعة.