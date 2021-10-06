‎أغنية حلو التغيير لـ«الهضبة» تتصدر «تريندات» التواصل الاجتماعي

احتفى جمهور النجم عمرو دياب بطرح ‎أغنية حلو التغيير، خلال الساعات الماضية، وهي أحدث أعماله الغنائية وباكورة أغنيات ألبومه الجديد «عيشني»، والتي تم طرحها حصريا على إحدى المنصات الغنائية.

جمهور الهضبة بعد طرح أغنية حلو التغيير: «فنان مبدع لا يتأثر بالزمن»

ونجحت أغنية حلو التغيير في تصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من طرحها، بينما وصفها البعض باعتبارها واحدة من أفضل الأغاني في عام 2021، وعلق أحد المتابعين: «سمعتها النهاردة صدفة جميلة، الميزة في عمرو انه ثابت على أسلوبه في الغناء مع التغيير في ذوق الأغاني اللي بيغنيها من أيام بداياته»، وأضاف آخر: «فنان مبدع لا يؤثر فيه الزمن».

وقال الشاعر الغنائي تامر حسين، إن ابنته ليان معجبة بأغنية حلو التغيير بصورة كبيرة، حيث تظن إنه يغني الأغنية لها، ونشر صورة تجمع ابنته الصغيرة بالهضبة، ​عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «مُلهمتى ليونه مع حبيبي الغالي الهضبة، عايشه قصة انه بيغنيلها هي بس الأغاني دي زي مانا بكتب لها أغاني حُب فيها».

وبالرغم من طرح أغنية حلو التغيير حصريا على أحد المنصات الموسيقية الإلكترونية، إلا أن تم تسريبها على «يوتيوب».

ومن المقرر أن يحيي الفنان عمرو دياب في منتصف أكتوبر الجاري، حفلا غنائيا في الأردن، وهو ما آثار الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد بيع التذاكر كاملة في فترة وجيزة.

أغنية حلو التغيير

حلو التغيير كاملة pic.twitter.com/wp5C4QKGLD — Diab Music (@DiiabMusic) October 5, 2021

صناع أغنية حلو التغيير

أغنية حلو التغيير من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.