العثور على جثة سيدة مذبوحة وملقاة في أرض زراعية بالفيوم

ملابس ملونة تكشف وجود سيدة نائمة في وسط الأراضي الزراعية، اقترب منها أحد الفلاحين اعتقاداً منه أنّها نائمة ليوقظها ويعرف سبب نومها في الأرض الزراعية، وما أن اقترب منها إلا وفر بعيداً هارباً وتعالت صرخاته بعدما وجدها جثة مذبوحة بشكل كامل، فيما أصابت حالة من الفزع فلاحي قرية «الحامدية الجديدة»، بنطاق مركز شرطة الفيوم، بعدما استغاث بهم جارهم، وهرعوا إليه وشاهدوا الجثة، التي تبينّ أنّها لسيدة مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر، فاستغاثوا بشرطة النجدة على الفور.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة مذبوحة في الأراضي الزراعية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الحامدية الجديدة، بنطاق المركز، بالعثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، مذبوحة بشكل كامل، وملقاة في وسط الأراضي الزراعية.

الشرطة تطوق مكان العثور على جثة سيدة مذبوحة

وعلى الفور، هرع ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز الفيوم، إلى مكان البلاغ، وطوقت الشرطة المكان، وفرضت كردوناً أمنياً حول جثة سيدة ثلاثينية مجهولة الهوية، حتى وصلت النيابة وجرى معاينة الجثة، التي تبينّ أنّها لسيدة يبلغ عمرها ما يقرب من 35 سنة.

نقل جثة سيدة مذبوحة لمستشفى الفيوم العام

وعلى الفور، هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل جثة السيدة مجهولة الهوية، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة تكلف المباحث بالتحري وضبط الجاني

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة ورود التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتفريغ الكاميرات القريبة من الأراضي الزراعية لمعرفة الجاني، كما أمرت بمراجعة بلاغات الاختفاء وسرعة تحديد هوية المقتولة.