العثور على جثة مُسنة داخل جوال في قطعة أرض مهجورة بالفيوم

صدمة أصابت أهالي قرية «عزبة الجبل»، بمركز طامية، في محافظة الفيوم، بعدما لاحظوا وجود جوال كبير الحجم ملقى في قطعة أرض مهجورة بالقرية، وعندما اقترب منه عدد من رجال القرية، وحاولوا تحريكه فوجدوه ثقيلاً وبداخله شىؤ غريب يشتبه في كونه جثة لشخص ما، وبالفعل قاموا بفتح الجوال، ليتفاجأوا بوجود سيدة مُسنة في العقد الثامن من العمر، فأُصيبوا بحالة من الفزع والهلع وابتعدوا فوراً عن الجوال، واتصلوا بشرطة النجدة وأبلغوهم بالواقعة، فيما حضرت الشرطة على الفور، وطوّقت المكان حول الجثة واستدعت النيابة لمعاينتها قبل نقلها للمشرحة.

بلاغ بالعثور على جثة مُسنة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بعثور أهالي «عزبة الجبل» بنطاق المركز على جثة سيدة مُسنة في العقد الثامن من العمر.

المجني عليها عمرها 85 سنة ومتغيبة منذ أمس

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبمعاينة الجثة تبينّ أنّها لسيدة مُسنة تدعى «خضرة محمود أحمد الصواف»، 85 سنة، وتبينّ أنّ أبناءها حرروا محضراً باختفائها ويبحثون عنها منذ ظهر أمس الاثنين، بعد اختفائها فجأة وبحثهم عنها في كل مكان وعدم العثور عليها.

انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب ووقت الوفاة وتقديم تقرير مفصل بما تتوصل له أعمال التشريح.

فرض كردون أمني حول القرية

وفرضت الشرطة كردوناً أمنية حول مداخل ومخارج القرية، كما ألقت القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بهم ونقلتهم إلى مركز شرطة طامية للتحقيق معهم، فيما تقوم قوات الشرطة بفحص الكاميرات المتواجدة داخل وبمحيط القرية لتحديد هوية الجاني وسرعة ضبطه.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.