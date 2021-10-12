كشف لغز العثور على جثة مسنة بالفيوم.. جيرانها قتلوها بعدما سرقوها

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم، رئيس مباحث القسم، من كشف لغز العثور على جثة مُسنة في العقد الثامن من العمر، ملقاة داخل جوال في قطعة أرض مهجورة، بعد تغيبها عن المنزل منذ ظهر أمس، حيث خرجت من المنزل ولم تعد، وتبينّ أنّ جارتها وأبناءها الثلاثة استدرجوها بحجة تناول الشاي معهم، ثم سرقوا ذهبها وأموالها وقتلوها ووضعوها بداخل جوال، واتفقوا مع سائق «توكتوك» على إعطائه نسبة من المسروقات، مقابل إلقاء جثتها في أرض مهجورة، محل العثور عليها.

العثور على جثة مسنة في جوال

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، من أبناء سيدة تُدعى «خضرة محمود أحمد الصواف»، 85 سنة، تاجرة ألبان، باختفاء والدتهم منذ ظهر أمس الاثنين، وجرى تشكيل فريق بحث وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة، وجرى العثور على جثة المسنة موضوعة داخل جوال، وملقاة في أرض مهجورة، وتبين أنّ جارتها وأبناءها وراء قتلها بدافع سرقتها.

حل لغز العثور على جثة مسنة

وبتفريغ الكاميرات جرى تحديد هوية سائق التوك توك الذي ألقى جثة السيدة في الأرض المهجورة، وجرى ضبطه واعترف بإلقاء جثتها مقابل حصوله على نسبة من المسروقات، واعترف بأنّ جارتها وأبناءها الثلاثة هم من قتلوها، بدافع سرقة أموالها وذهبها.

استدرجوها بحجة تناول الشاي معهم

وجرى ضبط جارتها وابنتها وابنيها، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بأنّهم كانوا يمرون بضائقة مالية، ففكروا في سرقتها نظراً لكونها تاجرة ألبان وترتدي ذهباً كثيراً وتمتلك أموالاً، واعترفوا باستدراج المجني عليها بحجة تناول الشاي معهم، ثم قتلوها وسرقوا ذهبها وأموالها، ووضعوها في جوال، واتفقوا مع سائق توك توك على إعطائه نسبة من المسروقات، وبالفعل تخلص من الجثة بإلقائها في أرض مهجورة، وباعوا جزءاً من الذهب وأعطوه نصيبه.

العثور على مسروقات المجني عليها

وأرشد المتهمون عن مكان باقي الذهب والأموال التي قتلوا المسنة الثمانينية لسرقته، وجرى ضبط المسروقات، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.