العثور على جثة متحللة في منزل بالفيوم

رائحة كريهة منبعثة من أحد المنازل بقرية «دمو البلد»، بنطاق مركز الفيوم، ساقت الجيران إلى البحث عن مصدرها، فوجدوها تخرج من منزل أحد أهالي القرية، ما دعاهم إلى طرق الباب دون رد فقرروا إبلاغ الشرطة، لينتهي الأمر باكتشافهم وفاة صاحب المنزل.

بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغاً من أهالي قرية دمو البلد بانبعاث رائحة كريهة جداً من منزل أحد جيرانهم، ومحاولتهم طرق الباب كثيراً دون رد، وخوفهم من وفاة صاحب المنزل الخمسيني بمفرده وتحلل جثته.

العثور على جثة خمسيني متوفي منذ 3 أيام

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، وكسروا باب الشقة بعد استئذان النيابة العامة، وفوجئوا بوجود جثة في حالة تحلل.

وتبين أنّ الجثة لرجل يدعى «أيوب عبد المجيد علي السيد»، 52 سنة، وبمعاينة الجثة تبين وفاته منذ 3 أيام، ونظراً لكونه يعيش بمفرده لم يشعر بوفاته أحد حتى تحلل جسده.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام

وجرى استدعاء الإسعاف التي قامت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.