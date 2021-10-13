حريق مصنع الهلال والنجمة..النيران تلتهم المخزن و14 سيارة إطفاء لإخماده

نشب حريق في مصنع الهلال والنجمة الذهبية لأدوات المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، مساء أمس الثلاثاء، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 14 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه للسيطرة على الحريق وإخماده.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بالحريق

وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في مصنع الهلال والنجمة الذهبية لأدوات المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، وإصابة شخص باختناق، وتم الدفع بـ 14 سيارة إطفاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، لمكان الحادث للسيطرة على النيران وإخمادها.

محافظ الشرقية يتابع حريق مصنع الهلال والنجمة الذهبية بالعاشر

وتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حادث نشوب حريق مصنع الهلال والنجمة الذهبية للأدوات المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق بمصنع الأدوات المنزلي.

وأعلنت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان، تم الإفادة بوصول 14 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه، وجارٍ التعامل والسيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة الذهبية للأدوات المنزلية، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات، فضلاً عن حالة إصابة واحدة باختناق وتم التعامل معها بموقع الحادث وتماثلت للشفاء.

«الصحة» تدفع بـ 6 سيارات إسعاف

فيما دفعت مديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بـ 6 سيارات إسعاف لمكان حريق مصنع الهلال والنجمة لأدوات المنزلية بالمنطقة الصناعية الثالثة، تحسبًا لوجود إصابات في صفوف قوات الحماية المدنية أو العمال، وتم التعامل مع حالة اختناق واحدة بموقع الحادث وإعادة إفاقتها داخل سيارة الإسعاف.