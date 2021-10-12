تفاصيل حريق مصنع و6 منازل بالشرقية.. 14 سيارة إطفاء لليسطرة على النيران «صور»

نشب حريق في مصنع أدوات منزلية بمدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، ودفعت إدارة الحماية المدينة بـ 14 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه للسيطرة على الحريق، كما نشب حريق في 6 منازل بمركز كفر صقر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بالحريقين

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق في مصنع أدوات منزلية بمدينة العاشر من رمضان، وإصابة شخص باختناق وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف و14 سيارة إطفاء، كمل تلقى إخطارًا آخرا بنشوب حريق في 6 منازل بمركز كفر صقر، وانتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، للسيطرة على النيران وإخمادها.

محافظ الشرقية يتابع حريق مصنع العاشر و6 منازل

وتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حادث نشوب حريق مصنع الأدوات المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، وآخر بـ 6 منازل بطوب لبن، في عزبة دليب التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق بمصنع الأدوات المنزلية فضلاً عن سيارات أخرى لإطفاء حريق عزبة دليب بكفر صقر، وكذلك سيارات إسعاف لتقديم الدعم الطبي للمصابين.

وأعلنت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن حادث الحريق بمنازل عزبة دليب بكفر صقر، تم السيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية وأهالي القرية، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأضافت المتحدثة باسم المحافظة، أن محافظ الشرقية، كلف الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، بالمتابعة المستمرة لحادث حريق منازل عزبة دليب والتأكد من إطفاء الحريق تمامًا.

وأشارت إلى أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان، تم الإفادة بوصول 14 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه، وجاري التعامل والسيطرة على حريق مصنع الأدوات المنزلية، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية وفيات، فضلاً عن حالة إصابة واحدة باختناق وتم التعامل معها بموقع الحادث وتماثلت للشفاء.