حريق هائل في مصنع «الهلال والنجمة» للبلاستيك بالعاشر

شب حريق هائل، منذ قليل، بمصنع الهلال والنجمة الذهبية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بـ5 سيارات إطفاء على الأقل، للسيطرة على الحريق وإخماده، كما يجري إرسال سيارات إطفاء دعم من المناطق القريبة.

إخطار مدير أمن الشرقية باندلاع حريق في مصنع بلاستيك

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية إخطارًا، من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع الهلال والنجمة الذهبية للمنتجات البلاستيكية، في المنطقة الصناعية الثالثة دائرة القسم.

الدفع بـ5 سيارات إطفاء والاستعانة بسيارات دعم

ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية بـ5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما يجري إرسال مزيد من سيارت الدعم، للمشاركة في عملية الإطفاء، وسنوافيكم بالتفاصيل.