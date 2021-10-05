مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان.. تعرف عليها

يستعد جهاز مدينة العاشر من رمضان، تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان، بداية من يوم الأحد 10/10/2021، وحتى يوم الأربعاء 20/10/2021، وطالب الجهاز من العملاء الفائزين التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للجهاز؛ لإنهاء الإجراءات واستكمال المستندات قبل الاستلام.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان

- سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ37 المجاورة الأولى من 30:1، يوم الأحد 10/10/2021.

- سيتم تسليم قطع الأراضي من 60:31، يوم الإثنين 11/10/2021.

- سيتم تسليم قطع الأراضي من 72:61، يوم الثلاثاء 12/10/2021.

- سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 42:1، يوم الأربعاء 13/10/2021.

- سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السابعة من 11:1.

- سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثامنة من 4:1، يوم الخميس 14/10/2021.

وتخصيص الأيام من الأحد 17/10/2021: الأربعاء 20/10/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

شروط الحصول على أراضي "الإسكان" بالمدن الجديدة

وتتمثل شروط الحصول على قطعة أرض ضمن الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة»، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

ويجب ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للتقدم للحجز أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة، ولا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر».