عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني علقة موت.. ولم أقدم أدوار إغراء

حلت الفنانة عايدة رياض ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، في لقاء تحدثت خلاله عن بدايتها كراقصة للفنون الشعبية ومسيرتها الفنية الطويلة وزواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد.

أبرز ما ذكرته عايدة رياض نرصده لكم كما يلي:

1- كانت بطلة الجمهورية في الجمباز وتعزف الموسيقى في المدرسة وكانت متفوقة في دراستها.

2- درست في مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية كدراسة إضافية بعد المرحلة الابتدائية والتحقت بمدرسة الفرقة وعمرها 12 عاما وتخرجت وعمرها 14 عاما كراقصة في الفرقة.

3- سافرت وعمرها 14 عاما مع فرقة البمبوطية للخارج لمدة 6 شهور وقدمت حفلات فيها.

4- علمها التمثيل المخرج الراحل يوسف شاهين وهي طالبة في مدرسة الفرقة ولم تكن تعرفه وقتها.

5- اكتشفها المخرج الراحل نور الدمرداش ودربها على التمثيل وشاركت معه في مسلسل «مارد الجبل».

6- لم تندم على مشاركتها في «أفلام المقاولات».

7- تعتبر نفسها لم تقدم أي أدوار إغراء بسبب أنها قدمت أدوارا في سياق موضوع الفيلم.

8- ترفض ما يردده البعض عن رفض التلامس في المشاهد السينمائية، مؤكدة أن الأفضل هو العمل مع مخرج محترف.

9- تعتبر أن الفن سرق حياتها.

10- تزوجت مرة واحدة فقط وعمرها 20 عاما من الفنان الراحل محرم فؤاد ولم تتزوج غيره، وانفصلت عنه بسبب عودتها للعمل الفني.

11- اعتدى عليها محرم فؤاد بالضرب في لندن «علقة جامدة» وكانت ستموت بسببها نظرًا لغيرته عليها.