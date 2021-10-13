درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. رطوبة عالية وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت الإسكندرية، زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة وارتفاع بسيط في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وسط توقعات بهطول أمطار خفيفة على المحافظة، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ بنسبة 50% بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتنبؤات خرائط الطقس، بهطول الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر، 29 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 61% في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 18 كيلومترا في الساعة، ما ترتب عليه هدوءا نسبيا في أمواج البحر مع تراجع الإشغالات بالشواطئ بسبب بدء العام الدراسي الجديد.

الإسكندرية تستعد لنوات الشتاء

ورفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية حالة الاستعداد بنسبة 50% من أجل استقبال الموسم الشتوي، ودفعت الشركة بعدد من السيارات إلى الشوارع خاصة سيارات الطوارئ للتدخل حال هطول الأمطار بغزارة على عكس المتوقع أو حدوث تجمعات للمياه في الشوارع، إضافة إلى استمرار عمليات تطهير الشنايش والمصبات مع استكمال عمليات الإصلاح والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، فضلا عن تنفيذ 36 مشروعًا بتكلفة 18 مليون جنيه، لحل مشاكل تراكم مياه الأمطار بالمناطق الساخنة إضافة إلى الانتهاء من 10 مشروعات أخرى في المحافظة.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه وفقا للتوقعات تشهد المدينة أمطارا خفيفة وتجري المتابعة اليومية لخرائط الطقس والتوقعات من أجل رفع درجة الاستعداد لاستقبال نوات الشتاء، خاصة وأن الإسكندرية استعدت مبكرا للأمطار والنوات وتم تجهيز خطط لمواجهة التداعيات.