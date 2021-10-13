تفاصيل جديدة في محاولة انتحار ربة منزل قاصر بالغردقة.. مريضة نفسيا

لا زالت واقعة محاولة انتحار ربة منزل «قاصر»، لا يتجاوز عمرها 16 عاما، رهن التحقيقات في مدينة الغردقة، تزامنا مع خضوعها للعلاج بمستشفي الغردقة العام حيث يتم تجهيزها لعملية جراحية تركيب شريحة ومسامير في القدم اليمنى إثر سقوطها من الطابق الثالث من عمارة سكنية بوسط مدينة الغردقة، في محاولة منها للانتحار، تاركة رضيعا عمره أشهر.

وكان الجيران سيارة استدعوا سيارة إسعاف لنقل الزوجة إلى مستشفى الغردقة العام عقب سقوطها من الطابق الثالث بمسكنها الكائن بشارع «أولاد بطاطا»، وإبلاغ قسم شرطة أول الغردقة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

علاج قاصر حاولت الانتحار في الغردقة

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام بأنه يتم تجهيزها لعملية جراحية في العظام تشمل تركيب شرائح للقدم اليمنى نتيجة السقوط من الدور الثالث وإصابتها بكسور وكدمات.

الفتاة قاصر وتزوجت على السنة

وقال زوجها في تصريحات صحفية إنهما تزوجا قبل عامين في قريتهما بمحافظة الدقهلية، وتم إشهار الزواج في العائلة وبين الجيران حيث أنها ابنة خالته، وعن واقعة محاولة انتحارها، قال: «كنت في الشغل َورجعت لقيتها واقعة فى الشارع»، مؤكداً أنها تعاني من أزمة نفسية.

النيابة تستمع لأقوال الزوج

كان اللواء محي سلامة مدير أمن البحرالأحمر، تلقى إخطار من المقدم أسامة مهران مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة، بورود بلاغا بسقوط ربة منزل «قاصر»، من الطابق الثالث بشارع «أولاد بطاطا»، بدائرة قسم أول الغردقة، وعلى الفور تم استدعاء سيارات إسعاف ونقل السيدة إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى التحفظ على الزوج وعرضه على النيابة والتي استمعت إلى أقواله وتم إخلاء سبيله.