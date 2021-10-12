أخبار البحر الأحمر.. إعدام قاتلى موظفة الغردقة وإنقاذ قاصر حاولت السقوط

يستعرض «الوطن» أهم أخبار البحر الأحمر وآخر ما تم تداوله من أحداث هامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات البحر الأحمر بإحالة أوراق متهمين اثنين، إلى فضيلة المفتي للحكم بإعدامهما في قضية قتل موظفة الأرشيف بالإدارة التعليمية بالغردقة، وحجز فتاة قاصر بمستشفي الغردقة العام، حاولت الانتحار إثر خلافات زوجية، ألقت على أثرها بنفسها من الطابق الثالث بالعمارة السكنية التي تقطن بها لتترك طفلها رضيعًا.

إحالة أوراق رجل وامرأة للمفتي

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بإحالة كل من «نعمة. ي. ح» 48 سنة، و«عصام . ص» 46 سنة سائق إلى فضيلة مفتي الجمهورية للحكم عليهما بالإعدام بتهمة قتل موظفة الأرشيف بإدارة الغردقة التعليمية، وتُدعى «سامية.ي .م» 57 سنة رئيس قسم الأرشيف بإدارة الغردقة التعليمية.

بدأت الواقعة، عندما استغلت موظفة بإدارة الغردقة التعليمية قُرب زميلة لها في العمل، لاستدراجها ومعرفة كل تفاصيل حياتها، وما تملكه من أموال ومخدرات، ليوسوس لها الشيطان سرقة زميلتها، وقتلها بمساعدة رجل يعمل سائقا، ورسما خطتهما، وقابلا الفتاة خارج منزلها بحجة شراء ذهب فاختبأت القاتلة في الكرسي الخلفي لسيارة السائق، وعندما وصلا إلى الطريق الدائري الأوسط لمدينة الغردقة، قامت المتهمة بكتم أنفاسها من الخلف باستخدام قطعة قماش، وقام المتهم الثاني بضربها على رأسها عدة مرات مستخدمًا طفاية حريق السيارة، حتى تأكدا من وفاتها وقاما بسرقة 10 غوايش ذهبية وحقيبة يدها، وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيتها وكارت الفيزا الخاص بها، و3 هاتف محمول، وتخلصا من المجني عليها بإلقائها على جانب الطريق. وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة، والتي قدمتهما للمحاكمة، لتُقرَّ حكمها السابق باحالة أوراقهما للمفتي.

إنقاذ قاصر حاولت الانتحار في الغردقة

أفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام بتجهيز عملية جراحية في العظام لفتاة قاصر، تشمل تركيب شرائح للرجل اليمنى نتيجة سقوطها من الدور الثالث من إحدى العمارات السكنية بوسط مدينة الغردقة.

وتضمن البلاغ الذي أُخطر به رجال الأمن بقسم شرطة أول الغردقة، سقوط ربة منزل «قاصر» من الطابق الثالث، بشارع أولاد بطاطا بدائرة نفس القسم، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل السيدة إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم وتم التحفظ على الزوج، وتحرير محضر بالواقعة، حيث أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.