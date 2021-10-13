إزاي تقدم طلب الحصول على مساعدة شهرية ضمانية؟.. «رسومها جنيه واحد»

الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية يطمح له الكثير، وتحديدًا الأفراد والأسر التي لا تتوافر لديها الأموال، وهو ما توفره مديريات التضامن الاجتماعي على أن تُحدد قيمة المساعدة طبقا لعدد الأفراد، كما يتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على طلب المساعدات الشهرية الضمانية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة لطلب المساعدات الشهرية الضمانية

1- صورة البطاقة.

2- بیان بالموقف التأميني.

3- المستندات الدالة على الحالة سواء عجز، أم أرملة، أم مطلقة، أم بنات، أم لأيتام.

4- شهادة ميلاد الأبناء القصر.

5- إثبات حالة القيد المدرسي الأول والثاني من العام الدراسي.

شروط الحصول على طلب المساعدات الشهرية الضمانية

1- مصري/مصرية.

2- السن: لا يقل عن 65 سنة «لا يُشترط السن للمصابين بعجز والأرامل والمطلقات».

3- الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج بشرط ألا يقل السن عن 50 سنة وألا يكن مؤمن عليهن.

4- عدم وجود دخل ثابت.

إجراءات طالب المساعدات الشهرية الضمانية

1- طلب الحصول على المساعدة الشهرية.

2- تقديم المستندات الدالة على حاجة المساعدة.

3- في حالة رفض الطلب يمكن لطالب الخدمة الضمانیة التقدم بطلب تظلم، موضحا به الأسباب ومرفق بها المستندات المدلة على ذلك.

إجراءات الجهة المقدمة لها طلب المساعدات الشهرية الضمانية

1- يتم البحث ميدانياً من قبل الوحدة الاجتماعية قبل ربط المساعدة، والتأكد من إقامة المواطن بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

2- يُعرض على اللجنة المختصة لربط المساعدة في حالة استحقاق المواطن.

رسوم خدمة طلب المساعدات الشهرية الضمانية

وفقا لبوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية، فإن رسوم خدمة طلب مساعدة شهرية ضمانية هي جنيه مصري واحد فقط لفتح ملف الأسرة.