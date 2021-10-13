انطلاق بطولة الرماية لطلاب الجامعات بـ«قناة السويس» الجمعة المقبلة

تستعد جامعة قناة السويس لبطولة الرماية الخاصة بطلاب الجامعات بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الجمعة المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، ومشاركة أكثر من جامعة مصرية.

وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة دشنت أكثر من بطولة لطلاب الجامعة المصرية خلال الفترة الماضية من بينها بطولة «البنتبول والكرة الشاطئية».

وأضاف «شقيدف»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك عدد من الأحداث الرياضية ستتم على أرض جامعة قناة السويس بالتعاون مع الإتحاد الرياضي للجامعات، وتحت إشراف الدكتور محمد غنيم منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة تدرس إقامة مقر للإتحاد الرياضي على أرض الجامعة.

وأكد الدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات، أن جامعة قناة السويس تقدم نموذجا في اهتمامها بالأنشطة الرياضية وتخطط تخطيطا علميا فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية والرياضية.

9 جامعات تشارك في البطولة

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد فاروق منسق عام البطولة، عن مشاركة 11 جامعة مصرية في البطولة التي تقام بميدان الرماية بنادي هيئة قناة السويس.

وتابع: «البطولة تعتبر أول بطولة للرماية لطلاب جامعة قناة السويس وتضم رماية بالبندقية ورماية بالمسدس ويشارك طلاب محترفون بأندية كبري كاتحاد الشرطة وطلائع الجيش إضافة إلى لاعبي منتخب مصر».

وأشار إلى أن عدد الطلاب المشاركين يتجاوز 45 طالبا وطالبة من مختلف الأعمار السنية بهدف تعزيز روح المنافسة والمشاركة في الأنشطة الرياضية.