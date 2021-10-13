«القابضة للمياه»: تركيب القطع الموفرة بمقرات الشركة لترشيد الاستهلاك

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الانتهاء من تركيب 931 قطعة موفرة للمياه بجميع مقرات الشركة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة.

نشر ثقافة استخدام القطع الموفرة لدى جميع المواطنين بمحافظة سوهاج

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الشركة تسعى إلى نشر ثقافة استخدام القطع الموفرة لدى جميع المواطنين بمحافظة سوهاج، والتي توفر 60% من الاستهلاك دون تأثير على ضغط المياه، هذا بالإضافة إلى أن تركيب القطع الموفرة ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه، وأنه سيتم إتاحة تلك القطع بجميع مراكز خدمة العملاء والتي تبلغ 11 مركزا على مستوى محافظة سوهاج.

ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة

ومن الجدير بالذكر أنه في وقت سابق تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان وتم تركيب 9618 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة.

فيما بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه أولاد الشيخ وشبكاتها بمركز دار السلام والتي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتبلغ طاقتها التصميمية 20 لتر / ثانية بإجمالي أطوال شبكات تبلغ 10 كيلومترات بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه.

تساهم في القضاء على مشكلة ضعف المياه بالمناطق المذكورة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه يستفيد من تلك المحطة 25 ألف مواطن بقرى أولاد الشيخ ونجع الدير وهاشم عسيري ونجع الشيخ شاهين ونجع المشايخ ونجع القيزان وأن تلك المحطة تساهم في القضاء على مشكلة ضعف المياه بالمناطق المذكورة.