مايا مرسي تشكر السيسي: اليوم تحقق الحلم بحق المرأة المصرية في القضاء

توجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منح المرأة المصرية حق التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون أي تمييز، بهدف تأصيل مبادئ العدالة والمساواة الدستورية.

مايا مرسي: قرار الرئيس تكريس لمبادئ العدالة والمساواة

وأضافت مايا مرسي عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرًا سيادة الرئيس، اليوم تحقق الحلم حق المرأة المصرية في التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون أي تمييز وتكريس لمبادئ العدالة والمساواة الدستورية، كل سنة والمرأة المصرية ممثلة في الهيئات القضائية كقاضية ومستشارة ووكيلة نيابة بخير».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم في احتفالية يوم القضاء المصري، التي أقيمت في مركز المنارة بالتجمع الخامس: «إن التحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة؛ جاء استكمالا لحقوقها الدستورية في هذا المجال، لافتا إلى أنه وجه الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة».

وأوضح: «وقد جرى التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية، وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجازات الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين».

السيسي يحتفل لأول مرة بيوم القضاء

واحتفل الرئيس السيسي بيوم القضاء المصري للمرة الأولى بعدما قرر تخصيص يوم 1 أكتوبر يومًا للقضاء المصري، بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤسائها.

يشار إلى أن الرئيس السيسي قد أعلن خلال اجتماعه رئاسته المجلس الأعلى للهيئات القضائية، في يونيو الماضي، وصدَر عن الاجتماع عدة قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، أبرزها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر 2021.

ولاقت هذه القرارات ترحيبا واسعا من المجلس القومي للمرأة إذ أنها تسهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية.