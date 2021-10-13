ضبط 7 سائقين خالفوا التعريفة في حملة على المواقف بقنا

كلّف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مسئولي الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومسئولي المواقف وإدارة المرور، بشن حملات تفتيشية مفاجئة بمواقف سيارات السرفيس والأجرة، للتأكد من عدم استغلال السائقين للمواطنين بعد زيادة أسعار البنزين يوم الجمعة الماضي.

حملة مكبرة على مجمع مواقف قنا

وأوضح محافظ قنا، في بيان صحفي، اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شنت حملة مكبرة على مجمعات المواقف لبيان مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب، بالتنسيق مع مباحث المرور برئاسة المقدم أدهم يوسف، ومحمود صدقي مدير إدارة المواقف .

ضبط 7 حالات مخالفة

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أن الحملة أسفرت عن ضبط 4 مخالفات لزيادة في سعر التعريفة، و3 مخالفات أخرى لعدم تشغيل العداد بالتاكسي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية بشكل يومي حتى لا يتم استغلال المواطنين وذلك تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بشن حملات تفتيشية وتوقيع العقوبات القانونية على أي مخالف للتعريفة المُعلنة.

وأكد أنه شكل لجنة من إدارة المواقف في المجلس، للمتابعة المستمرة بالتنيسق مع إدارة مرور قنا لمتابعة السيارات وتعريفات الركوب في خطوط القرى والمدينة، فيما ناشد محافظة قنا المواطنين بالاتصال على الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام 15541 ورقم 0963337291 لتقديم الشكاوي حال فرض زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.