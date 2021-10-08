التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة الركوب بعد تثبيت أسعار السولار

بعد تحريك سعر البنزين، بقيمة 25 قرشا وتثبيت سعر السولار، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه تم إصدار تنبيه للمحافظين بشأن أسعار المواصلات، وذلك بعدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، مع مطالبة المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات، ومتابعة خطوط السير بعد التأكيد على عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتصدي لأي مخالفة أو محاولة من سائقي السرفيس والنقل الجماعي لمخالفة تعريفة الركوب المقررة حاليا، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إجراءات لمواجهة التلاعب في التسعيرة

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن وزارة التنمية المحلية، طالبت المحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عدم التلاعب وزيادة تسعيرة المواصلات، ومنها إلزام السيارات بوضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، ويتضمن خط السير والأجرة المقررة، لمنع قائدي السيارات من أي تلاعب في تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير وغيرها من وسائل التلاعب.

الإبلاغ عن أي سيارة أجرة مخالفة

كما أشار المصدر، إلى أن وزارة التنمية المحلية دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي سيارة ترفع الأجرة، عن طريق الخط الساخن 15330، أو من خلال صفحة مبادرة «صوتك مسموع» على «فيس بوك»، لاتخاذ إجراء سريع مع المخالفين، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، تتابع بصفة مستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات، المواقف وخطوط السير وتعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات، وعدم التلاعب بالتسعيرة المقررة.

استمرار تعريفة المواصلات دون تعديل

وشدد المصدر، على استمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وزيادتها 25 قرشا فقط، دون المساس بأسعار السولار.

ومن المقرر قيام رؤساء المدن والمراكز، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير المحددة، وكذلك محطات الوقود، وتموين السيارات والضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.