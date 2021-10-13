ضبط 2000 لتر سولار وبنزين قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

شنت ادارة تموين مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة، اليوم، لفحص الشكاوى الواردة ضد المخابز البلدية بناحية المركز، فضلا عن فرض الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط دقيق مدعم

أسفرت الحملة عن ضبط مخبزين لتجميعهما كمية من الدقيق المدعم قدرها 31 شيكارة دقيق بلدى وزن الشيكارة 50 كيلو جرام وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

المرور علي محطات الوقود

كما استهدفت الحملة محطات الوقود بدائرة المركز للوقوف على مدى الانضباط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث تم ضبط كمية من البنزين والسولار تم تجميعها بمحطات غير مرخصة بطرق غير مشروعة بغرض بيعها في السوق السوداء.

ضبط 1000 لتر سولار

كما أسفرت الحملة عن ضبط 1000لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب غير المشروع، وضبط إحدى المحطات غير المرخصة وكميات من البنزين تقدر ب 1000لتر تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة بيعها.

وشنت إدارة تموين كوم حمادة حملة مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 8 محاضر للمخابز، لنقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال الأسواق تم تحريرعدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لانشطة تجارية مختلفة.

توجيهات بتكثيف الحملات

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وفرض الرقابة على السلع التموينية، ومنع الغش التجاري.