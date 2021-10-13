أخبار البحيرة..انهيارات جزئية لمباني وافتتاح مراكز خدمات

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز بدر حملة تفتيشية للوقوف على الانضباط الإداري وحركة العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

إحالة عاملين للتحقيق

أسفرت الحملة عن إحالة 36 من العاملين بمركز الغسيل الكلوي بقرية أحمد عرابي، التابع لمستشفى بدر المركزي، للتحقيق لتركهم العمل دون إذن، كما تم احالة عاملين اثنين بالوحدة الصحية بقرية أحمد عرابي للتحقيق للتغيب دون إذن.

ضبط ملح فاسد

وضبط قطاع مراقبة الأغذية 1716 كجم ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط عدد 15 كجم حلوى المولد النبوي غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات، وسحب عدد 17 عينة مختلفة لإرسالها للمعامل، وتحرير عدد 14محضر جنح صحية.

تفقد حياة كريمة

وتفقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أعمال إنشاء مركز الشباب المطور بدفشو بكفر الدوار، الذي يقام على مساحة 2000 م٢ ليكون متنفسا رياضيا لشباب القرية وتم الانتهاء من أعمال الأساسات.

إنهيار شرفة منزل

وشهدت مدينة دمنهور عصر أمس انهيار شرفة منزل بمنطقة شبرا بعقار صادر له قرار إزالة، كما شهدت منطقة إفلاقة انهيار سقف عقار مأهول بالسكان دون وقوع إصابات بشرية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة.

شن حملات إزالة التعديات

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز كوم حماده و المحمودية وحوش عيسى والدلنجات بمحافظة البحيرة بشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 113 حالة تعدٍ.

افتتاح وحدات خدمية

كما قام المحافظ بجولة بمركز شبراخيت وافتتح خلالها مبنى الوحدة المحلية لقرية أورين وهو عبارة عن مبنى مكون من دور أرضى ودورين علويين على مساحة 500 متر بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضاري والعمل على تلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما أفتتح أيضا مبنى الوحدة المحلية لقرية لقانة، عبارة عن مبنى مكون من دور أرضى وأول علوي وسقف حديد جمالون على مساحة 650 مترا مع عمل سور حول المبنى بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.