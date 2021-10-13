السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال في المجر

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال، في العاصمة المجرية بودابست، وفقا لنبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك بالأمس في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع قمة فيشجراد.

ويضم تجمع قمة فيشجراد، المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، حيث تعد محفلا بين تلك الدول من أجل التنسيق والتعاون الأوروبي بينها، وتسعى مصر لمزيد من التعاون مع أعضاء تجمع فيشجراد.