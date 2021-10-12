السيسي يكتب كلمة في سجل الشرف بقصر الرئاسة بالعاصمة بودابست

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في سجل الشرف بقصر الرئاسة بالعاصمة بودابست، بحضور الرئيس المجري، يانوش أدير، خلال لقاء القمة الذي جمعهما منذ قليل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم مع نظيره يانوش أدير، رئيس جمهورية المجر، في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة بودابست، وذلك في إطار اليوم الثاني للزيارة الرسمية لسيادته للمجر.

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي

وأضاف أنه أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين لمصر والمجر، واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة مع رئيس المجر، حيث أعرب في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال المجري، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات المجرية في مصر.

تقدير المجر لمصر على المستويين الرسمي والشعبي

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس المجري رحب بالرئيس والوفد المرافق له، معربا عن تقدير المجر لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشاد الرئيس المجري بالتجربة التنموية الناجحة التي تشهدها مصر حاليا، بقيادة الرئيس في جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجارِ تنفيذها، مؤكدا حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.