المصريون يستقبلون السيسي بالمجر.. ورئيس الجالية يكشف كواليس اللقاء

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، في قمة دول تجمع «فيشجراد» بالعاصمة المجرية «بودابست»، واستقبلته الجالية المصرية بالمجر عند وصوله بأعلام مصر، وهتافات «بنحبك يا سيسي.. وتحيا مصر».

وفد متعدد الجنسيات استقبل السيسي في «بودابست»

وعقب خروج الرئيس السيسي من الطائرة بالعاصمة المجرية «بودابست»، استقبله وفد من أعضاء الجالية المصرية بالمجر، والسفير المصري في المجر، وأعضاء الكنيسة القبطية بالعاصمة، بجانب وزير الداخلية المجري وعدد من المسؤولين المصريين والمجريين وسفراء بعض الدول العربية.

كواليس التحضير لاستقبال المصريين للسيسي

وكشف هاني بدوي، رئيس الجالية المصرية بالمجر، كواليس لقائهم مع الرئيس السيسي، والحديث الجانبي الذي دار بينه وبين الرئيس، قائلا إن السفير المصري بالعاصمة «بودابست» أبلغهم بالاستعداد لمراسم استقبال الرئيس فور حضوره، وتجهيز أعضاء الوفد الذي يستقبله بالمطار فور نزوله من على متن الطائرة.

وأضاف «بدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبناء الكنيسة القبطية نظموا تجمعًا أمام فندق إقامة الرئيس السيسي بالعاصمة المجرية، رافعين الأعلام المصرية لحين وصوله حتى يستقبلوه بالهتافات، بينما انتظر أعضاء الوفد المصري وصول الرئيس بالمطار.

طلب من رئيس الجالية واستجابة من الرئيس السيسي

وعن الحوار الذي دار بين «بدوي» والرئيس السيسي، كشف رئيس الجالية المصرية بالمجر، أنه كان الوحيد الذي تحدث مع الرئيس، وطلب منه تنسيق لقاء خاص مع المصريين بالمجر، وخاصة الشباب أصحاب الأفكار الإيجابية منهم والذين يأملون في طرحها عليه.

ومن جانبه، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة رئيس الجالية المصرية بالمجر بعمل لقاء خاص معهم: «قالي شيء يشرفني»، بينما أرسل «بدوي» جوابًا رسميًا للسفارة المصرية في «بودابست» لتحديد موعد مقابلة الشباب المصريين مع الرئيس السيسي، ولكنهم لا يزالون بصدد ترتيبه نظرًا لضيق الوقت.

تأثير زيارات السيسي للمجر على الجالية المصرية

زيارة الرئيس السيسي للمجر تعد الثالثة له، ما يجعل الجالية المصري في «بودابست» تشعر بالحماس والطمأنينة، وأن العلاقات وطيدة بين مصر والمجر، وفقا لـ«بدوي»، لافتًا إلى أن ذلك يؤثر بالإيجاب على تعامل المسؤولين بالمجر مع الجالية المصرية في المصالح والهيئات العامة، ويجعلها في مكانة مميزة مقارنة بباقي الجاليات من الدول الأخرى، قائلا: «الشعب المجري شايفنا بصورة مختلفة».

وحسبما أوضح «بدوي»، يصل عدد الجالية المصرية بالمجر لنحو 4 آلاف مصري، يعمل أغلبهم في وظائف مرموقة ما بين مديرين بالشركات العالمية، وأصحاب مشاريع كبرى والفنادق والمتوسطة، لافتا أن الجالية تجد احترامًا كبيرا من المسؤولين والشعب المجري، وتعتبر من الجاليات المميزة هناك.