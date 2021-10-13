خريطة فروع ATM البنك الأهلي للتعامل بـ«الفكة»: تتيح سحب 5 و10 جنيهات

أعلن البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خريطة ماكينات الصراف الآلي ATM التي تتيح للعملاء التعامل بالفئات النقدية الصغيرة «الفكة»، من خلال أكثر من 38 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

أكثر من 38 ATM تتيح التعامل بـ«الفكة»

وجاءت خريطة ماكينات الصراف الآلي ATM التي تتيح للعملاء التعامل بالفئات النقدية الصغيرة على مستوى المحافظات وفقًا للموقع الرسمي للبنك على النحو التالي:

محافظة القاهرة

- الفرع الرئيسي 54: 24 شارع شريف وسط البلد.

- فرع شارع 9 (المقطم 2): 106 شارع 9 - المقطم.

- فرع زهراء عين شمس 2: 101 شارع عين شمس - زهراء عين شمس.

- فرع الحي الثاني (الشروق 4): مجاورة (ج) - الحي الثاني - مدينة الشروق.

- فرع المركز الأوليمبي (المعادي 2): ميدان فونتانا - سور المركز الأوليمبي - المعادي.

- فرع جولف سيتي 3 (العبور): مدخل مدينة العبور أمام كارفور.

- مبنى البرج الشمالي 2: 1187 كورنيش النيل - بولاق.

- فرع الموسكي 4: 4 شارع جوهر القائد - الموسكي.

- فرع الحمزاوي 2: 160 شارع جوهر القائد - الأزهر.

- فرع العباسية 4: 6 ميدان الاسبتالية الفرنساوي - العباسية.

- فرع أبو الفدا (الزمالك): 27 شارع المنصور محمد - الزمالك.

- فرع رابعة الإلكتروني 3: طريق النصر بجوار طيبة مول - مدينة نصر.

- فرع تريومف الإلكتروني 5: ميدان تريومف - مصر الجديدة.

- فرع العروبة 7: شارع الأهرام - روكسي.

- فرع القاهرة الجديدة الإلكتروني 2: شارع 90 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

- مبنى التسعين (التجمع الخامس): شارع التسعين - التجمع الخامس.

- فرع حلوان 3: 27 أ شارع خسرو - حلوان.

محافظة الجيزة

- فرع العمرانية 4: 40 شارع خاتم المرسلين - مشروع عمارات بنك مصر - العمرانية.

- فرع سوريا 2: 20 شارع سوريا - المهندسين.

- فرع الهرم 7: تقاطع شارع محمد الرقيب.

- فرع النيل 2: 3 شارع شمر من شارع فؤاد.

- فرع 6 أكتوبر 1: برج رقم 3 - أبراج برعي بلازا - خلف مسجد الحصري.

محافظة الإسكندرية

- فرع الإقبال 6: 26 شارع الإقبال محطة السرايا - الرمل.

- فرع المنتزه الإلكتروني 5: 1 أبراج شيراتون - المنتزه.

- فرع باكوس 3: 84 شارع مصطفى كامل - باكوس.

- فرع زيزينيا 4: 603 طريق الحرية.

- فرع برج العرب 4: مجمع البنوك - أمام جهاز مدينة برج العرب.

- فرع الشلالات 6: 116 طريق الحرية - ميدان الشلالات.

- فرع رشدي 2: 17 أ شارع سوريا - رشدي.

- فرع وسط إسكندرية 3: 42 شارع أمير البحر - محرم بك.

محافظة البحيرة

- فرع كفر الدوار 5: 13 شارع الكرنك - ناصية شارع بورسعيد - كفر الدوار.

محافظة دمياط

- فرع دمياط 4: 37 شارع سعد زغلول - دمياط.

محافظة الدقهلية

- فرع ميت غمر 7: ميدان المحطة - ميت غمر.

محافظة بني سويف

- فرع محافظة بني سويف 2: ميدان المديرية أمام المحافظة.

- فرع بني سويف 1: شارع صلاح سالم - بني سويف.

محافظة سوهاج

- فرع سوهاج 12: 26 شارع كورنيش النيل - أمام مكتب البريد.

محافظة أسوان

- فرع أسوان 3: شارع أبطال التحرير - كورنيش النيل.

وكان البنك الأهلي أصدر خدمة جديدة لأول مرة في القطاع المصرفي، تتيح تعامل بعض ماكينات الصراف الآلي بالفئات النقدية الصغيرة، من خلال السحب بفئات 5 و10 و20 جنيهًا، بحد أقصى 1000 جنيه في المرة الواحدة.

إذ تعمل تلك الخدمة على تقليل الضغط على الفروع للسحب النقدي من الشبابيك، ما يقلل بالتبعية الزحام داخل صالات الفروع، خاصة في فترات صرف المرتبات والمعاشات لمختلف جهات الدولة.