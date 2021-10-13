شاروخان يهاجم الإعلام: «كفاية شائعات»

خرج النجم العالمي شاروخان عن صمته، مدافعا عن نجله قائلا: «إذا كان هناك عار فهو ليس من ابني، وإنها ليست المرة الأولى التي يلحق فيها الأذى بابني»، وفقا لما صرح به شاروخان لموقع «msn» الهندي، ويقصد شاروخان أنه سبق واتهم نجله اريان في علاقة مع فتاة وأنجب طفلا منها، وقالوا إن ابن شاروخان الأصغر ابرام، هو نجل اريان ولكن شاروخان قام بتسجيله باسمه حتى يحمي اريان.

شاروخان يدافع عن ابنه

وأوضح شاروخان أن شائعة اتهام ابنه السابقة التي يعاد ذكرها حاليا، وفقا لفيديو انتشر لشخص يشبه اريان بسيارة بإحدى الدول الاوربية، أن اريان كان وقتها عمره 15 عاما فقط، فكيف لطفل بسن الـ 15 عاما أن يحمل رخصة قيادة أوروبية، لأن الفيديو المنتشر جاء لشخص يقود السيارة مع فتاة بشوارع أوروبا، فكيف أن توجه كل هذه الاتهامات لابني؟!، ويقول ملك بوليوود إنه سئم من هذه الشائعات، ويطالب بضرورة التفكير قبل توجيه الاتهام، وأن كل شخص يتحدث عن شخص أخر ويوجه له اتهاما يجب أن يتأكد أولا، لأن كل شخص لديه عائلة تقلق عليه.

وجاء ذلك التصريحات من النجم العالمي شاروخان، عندما وجد انتشار الأقاويل حول نجله عن هذه الحادثة القديمة التي وجهت له بعام 2015، وقام شاروخان بتجاهلها، ولكنه وجد أنه لا يجب الصمت الأن بعد القيل والقال عن نجله، وصرح بذلك أثناء حواره مع موقع «msn» الهندي، ووجه رسالته بالمطالبة بالتوقف عن الشائعات.

تفاصيل القبض على ابن شاروخان

يذكر أنه ألقى القبض على اريان خان نجل شاروخان يوم 3 أكتوبر، بتهمة تعاطي المخدرات، هو وأصدقائه أثناء حفل على متن سفينة بإحدى شواطئ مومباي الساحلية، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية، ولكن احتجزت قوات الأمن اريان حتى الأن بالسجن.