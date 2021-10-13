السيسي يبدأ جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر بمقر رئاسة الوزراء بالمجر.

ووضع الرئيس السيسي، اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال، في العاصمة المجرية بودابست، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع قمة فيشجراد، ويضم تجمع قمة فيشجراد، المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، حيث تعد محفلا بين تلك الدول من أجل التنسيق والتعاون الأوروبي بينها، وتسعى مصر لمزيد من التعاون مع أعضاء تجمع فيشجراد.