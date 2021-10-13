بعد حديث الرئيس عنها.. إزاي تبلغ عن الهجرة غير الشرعية؟

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك لزعماء قمة فيشجراد، الذي عقد أمس الثلاثاء في العاصمة المجرية بودابست، أنه لم تخرج هجرة غير شرعية واحدة من مصر، وأن مصر ليس بها معسكرات للاجئين بل يعاملون معاملة المصريين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أرقام الإبلاغ عن الهجرة غير الشرعية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

- يمكن إبلاغ السلطات من خلال الاتصال على أرقام 15115 - 16000- 15508، وهي 3 خطوط مخصصة لذلك وأشهرها 161000، ويستقبل الاتصالات أفراد متخصصون لتلقي الشكاوى بالتنسيق مع حقوق الإنسان.

- كما يمكن الإبلاغ من خلال الاتصال على رقم التليفون (+202) -808-749-25 - فاكس (+202) -511-799-25 .

- ويمكن الإبلاغ كذلك من خلال البريد الإلكتروني NCCPIM@gmail.com.

اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

واجتمع في مايو الماضي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، لمتابعة عمل اللجنة التي تهدف إلى:

- حماية الفئات الأكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- التنسيق بين جهات الدولة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- صياغة رؤية مصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- تفعيل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة. بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل في مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.

- توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر. تقديم خدمات إعادة التأهيل والدمج في المجتمع.

- استثمار التعاون الدولي وتعزيز التعاون الإقليمي.

- رفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.