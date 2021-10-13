البورصة تستهل تعاملاتها الصباحية على ارتفاعات جماعية

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.25%، عند مستوى 10810.18 نقطة.

مؤشرات البورصة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.16%، في بداية الجلسة مسجلا مستوى 2684.36 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.20%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3637.97 نقطة.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.13%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2299.1 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 62.7 مليون جنيه، من خلال التداول على 19.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 3.266 ألف صفقة.

الأسهم المتداولة

وشهدت الجلسة التداول على 149 سهمًا، إذ ارتفع 32 سهمًا، فيما انخفض 10 أسهم فقط، واستقر 107 سهم دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وتصدر سهم الألومنيوم العربية الأسهم الأكثر ارتفاعًا، بنسبة 5.62%، ليبلغ مستوى 38.7 جنيه، فيما جاء سهم الحديد والصلب المصرية على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 2.96% عند سعر 1.73 جنيه.

تعاملات المستثمرين

وشهدت تعاملات المستثمرين في مستهل الجلسة، اتجاه تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 4.6 مليون جنيه للمصريين، و2.02 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 6.7 مليون جنيه.

طرح إي فاينانس

أعلنت شركة إي فاينانس تسعير سعر طرح أسهمها عند 13.98 جنيه، ويعد السعر الذي حددته إي فاينانس هو الحد الأعلى لنطاق السعر الاسترشادي الذي وضعته الشركة بين 12.50-13.98 نهاية الشهر الماضي قبل بدء الاكتتاب.

وكانت شركة التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية الحكومية، رفعت حجم الطرح في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى نحو 417.8 مليون سهم، ليكون أحد أكبر الطروحات التي تشهدها البورصة المصرية منذ سنوات، من المنتظر أن تصدر إي فاينانس بيانا مفصلا في وقت لاحق اليوم، لتأكيد التفاصيل النهائية للطرح.