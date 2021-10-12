تعرف على الاكتتاب وأنواعه وكيفية المشاركة فيه لاستثمار آمن في البورصة

تقوم الشركات أو المؤسسات باللجوء للبورصة، من أجل زيادة رأسمالها وجذب التمويلات لزيادة المشروعات الخاصة بها، وتحقيق الأرباح، ويتم ذلك من خلال طرح أسهمها في البورصة لجمهور الأفراد الذين يقومون بالاكتتاب في أسهم الشركة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير ما المقصود بالاكتتاب وأنواعه، وكيف يتم المشاركة في الاكتتاب:

ما هو الاكتتاب:

وفقا للموقع الرسمي للبورصة المصرية على الإنترنت، فإنه عندما تقرر شركة أو مؤسسة طرح أسهمها في البورصة، من أجل زيادة رأسمالها، تقوم بالإعلان عن ذلك الطرح أو العرض العام، ليقوم الأفراد المتعاملين في البورصة والمؤسسات أيضا بالمشاركة في هذا الطرح، من خلال ما يسمى بـ«الاكتتاب» أو الاكتتاب في الأسهم، ويكون الاكتتاب في صورة بيع جزء من الشركة لأشخاص آخرون.

أنواع الاكتتاب:

ويوضح الموقع الإلكتروني للبورصة، أن هناك نوعان من الاكتتاب، الاكتتاب الخاص، وهذا النوع يكون موجها للمؤسسات والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية، واكتتاب عام، ويكون موجها لأي فرد يريد المشاركة والأفراد والمتعاملين في البورصة.

كيف تستفيد الشركات من الاكتتاب

وتستفيد الشركات من الاكتتابات، من خلال جمع مبالغ كبيرة من المال، ويتم ذلك من خلال بيع نسبة من الشركة لأشخاص آخرين، وتقوم الشركات باستخدام هذه الأموال في استثمارات جديدة، تساعد الشركة على تحقق المزيد من الأرباح.

أيضا من خلال الاكتتاب يتم جذب التمويل لاستثمارات الشركة، وتقييم الشركة.

من له حق المشاركة في الاكتتاب:

المشاركة في الاكتتابات تكون مفتوحة لعموم الأفراد سواء لديه محفظة أسهم في البورصة أم لا، فمن حق الأفراد الذين ليس لديهم أي تعاملات داخل البورصة، أن تكون هذه الاكتتابات بداية استثماراتهم في البورصة من خلال المشاركة في الاكتتاب الخاص بالشركات.

طريقة الاكتتاب:

وبعد تحديد سعر الطرح الخاصة بالأسهم التي سيتم طرحها، وذلك عن طريق كل من الشركة المصدرة وبنك الاستثمار وشركات السمسرة، يتم فتح باب الاكتتاب في الأسهم أمام الجمهور، وبعد أن توافق هيئة سوق المال أيضاً على سعر الطرح.

ويقوم المستثمرون أو الأفراد الراغبون في المشاركة في الاكتتاب بتقديم طلباتهم لشراء الأسهم من خلال عملية الاكتتاب، ويتم إدراج الشركة بجداول البورصة بعد أن يتم إصدار الأسهم حتى يتمكن المستثمرين من التداول عليها، ويتحرك سعر السهم في البورصة وفقاً لحركة العرض والطلب.